Stoffel Vandoorne: "Het doet pijn dat ik Hamilton niet mag vervangen"

Doordat Lewis Hamilton besmet is met het coronavirus, moest Mercedes voor zondag een vervanger aanduiden. Testrijder Stoffel Vandoorne lag in balans met de jonge Brit George Russell, die uiteindelijk de voorkeur kreeg.



"Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik niet de kans krijg om dit weekend voor Mercedes te rijden", schrijft Vandoorne op sociale media. "Een jaar lang reisde ik naar alle F1-races en ik heb ook veel tijd gestoken in trainingsarbeid. Het doet pijn!"

"Langs de andere kant respecteer ik de keuze om George Russell in de auto te zetten. Hij is dit jaar een van de uitblinkers en verdient deze kans helemaal."

"Het zijn momenten zoals deze die mijn "drive" groter maken. Ik kan je verzekeren dat ik mijn best zal blijven doen voor 100 procent."

Vandoorne had ook nog een boodschap voor Hamilton: "Ik wens hem een snel herstel. Hopelijk kan hij zo snel mogelijk weer plaatsnamen in de auto. Niemand kan hem echt vervangen."