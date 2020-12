Stale Solbakken moet gouden Noorse generatie naar het WK in Qatar loodsen

Daar geldt Solbakken als een waar clubicoon. Hij sloot er zijn spelerscarrière af en was er vervolgens in twee periodes erg succesvol als trainer, met liefst acht landstitels en vier bekers.

Door Solbakken nu al aan te stellen wil de Noorse bond hem ruim de tijd geven een team te smeden voor het WK van 2022 in Qatar. De Noor was een vrije trainer na zijn ontslag bij FC Kopenhagen.

In de play-offs voor het aankomende EK verloor de ploeg van Lagerbäck tegen Servië, dat op zijn beurt het EK-ticket moest laten aan Schotland. Dat verlies kost Lagerbäck, die eerder ook al bondscoach was van Zweden, Nigeria en IJsland, nu dus zijn job.

Gouden generatie

Noorwegen geldt traditioneel niet als een groot voetballand, maar beschikt vandaag over een zeer talentrijke lichting. Absolute blikvanger is uiteraard Dortmund-spits en fenomeen Erling Haaland.

"Met deze spelersgroep vol jonge talenten zijn we ervan overtuigd dat we goede resultaten zullen kunnen halen in de toekomst", zei Solbakken hierover meteen na zijn aanstelling.

Ook Martin Odegaard (Real Madrid) behoort tot de grootste talenten van Europa. Met Sander Berge (Sheffield United, ex-Genk) en Alexander Sørloth (Leipzig, ex-Gent) heeft de ploeg ook een Belgisch tintje.