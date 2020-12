Soap in Gent: Odjidja valt in, maar mag geen seconde spelen van scheidsrechter

De Decker: "UEFA gaf ons toelating om Vadis in te brengen"

Kapitein Vadis Odjidja was aangekondigd in het elftal van KAA Gent. Maar tijdens de opwarming ging het fout.

"Vadis had problemen met zijn steunzolen. Omdat hij een verleden heeft met zijn kuit, wilden we geen risico's nemen", legt Gent-coach Wim De Decker uit. "Daarom hebben we Dorsch laten starten in plaats van Vadis."

Odjidja ging plaatsnemen in de tribune. Had Gent hem van het wedstrijdblad gehaald? "Neen, er was gewoon geen plaats meer op de bank omdat we zoveel bankzitters hebben", zegt De Decker.

"Na heel wat telefoontjes hadden we van de UEFA de toelating gekregen om Vadis toch nog in te brengen. Maar blijkbaar is de UEFA overruled door de wedstrijdleiding."

Scheidsrechter Katerina Monzul verbood de ingevallen Odjidja om te spelen. Kums, die vervangen was door Odjidja, moest daardoor weer het veld op.

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is onwaarschijnlijk op dit niveau", besloot De Decker.