Schaatscoach: "Sandrine Tas heeft veel progressie gemaakt"

Sandrine Tas en Stien Vanhoutte hebben zich al bewezen op de skeelerbaan en proberen nu ook succes te boeken op het ijs. Ze trainen in Heerenveen onder de Nederlander Simon Kuipers. Ze maken deel uit van het project "Road to ice" van de Internationale Schaats Unie.

In dat programma worden 18 talentvolle skeeleraars omgeschoold tot schaatsers. "Het is een grote groep vol heel ambitieuze sporters", zegt Kuipers. De 38-jarige Nederlander is vooral onder de indruk van Sandrine Tas.

"Wat ik zie is dat ze grote progressie heeft gemaakt. Ik ben tevreden met die lijn. Ze waren gewoon om van wedstrijdseizoen naar wedstrijdseizoen te rijden. Het is dan heel lastig om rustig op te bouwen. Ik was er eigenlijk wel blij mee dat het skeelerseizoen door corona uitviel. Dat gaf rust."