Russische media hard na Club-Zenit, krant haalt er zelfs parlementslid bij

Sovetski Sport ziet 3 nieuwe anti-records

Bij Sovetski Sport werd de nederlaag van Zenit in het belachelijke getrokken. De laatste plek in de CL is een pijnlijk unicum voor de Russen, maar de krant haalde er meteen nog eens 3 extra anti-records bij.

"Een jaar geleden klaagden de supporters van Zenit over de afwezigheid van hun club in Europa na de winter. Nooit eerder was Zenit op de vierde plaats geëindigd in de groepsfase van de Champions League", weet de krant.

"Maar onder trainer Sergej Semak zijn nieuwe tijden aangebroken", klinkt het ironisch. "De kampioenen van Rusland vonden dat anti-record zo leuk dat ze er met de 3-0 nederlaag tegen Club Brugge nog eens drie anti-records aan hebben toegevoegd."

Zelfs al verslaat Zenit volgende week nog Borussia Dortmund, dan verzamelt het maar 4 punten. Het vorige record was 5 punten, in 2008 (in een groep met Juventus, Real Madrid en BATE). Stel dat Zenit volgende week tegen Borussia de nul houdt, dan incasseert het in de groepsfase al zeker 11 tegendoelpunten. Het vorige record bedroeg 9. En er staan al zeker vier nederlagen op de teller, ook dat is nooit eerder gebeurd.

"Om de vrije val van Zenit in Europa te illustreren moet je maar vijf jaar teruggaan in de tijd. Toen behaalde Zenit de eerste plaats in z’n groep met vijf overwinningen en een doelsaldo van +7. Het leek nog maar gisteren te zijn, maar hoe ver en onrealistisch blijkt het in werkelijkheid te zijn."

"Die Champions League-campagne vijf jaar geleden eindigde toen in de 1/8e finales tegen Benfica. Dat werd destijds als een enorme mislukking beschouwd, maar wie had kunnen vermoeden dat de echte mislukkingen nog moesten komen", klinkt het.