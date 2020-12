Qhubeka Assos gooit Fabio Aru een reddingsboei: "Dankbaar voor deze kans"

Fabio Aru is van straat, zo zou je het kunnen zeggen. Het leek er namelijk op dat de carrière van de Italiaanse klimmer in het gedrang kwam. Aru schreef in 2015 de Vuelta op zijn naam, eindigde 2 keer op het podium van de Giro en droeg de gele trui in de Tour.

Maar Aru (30) kon de laatste drie jaar - mede door blessures - geen resultaten meer neerzetten. Zijn Italiaanse titel in 2017 en de etappezege in de Tour dat jaar naar La Planche des Belles Filles waren zijn laatste wapenfeiten.



Dieptepunt was de Tour dit jaar. Uitgeput moest hij opgeven in de bergrit naar Laruns. Hij werd daarna afgeserveerd binnen UAE-Team Emirates. Bij Qhubeka krijgt Aru nu een nieuwe kans. Hij wordt er ploegmaat van onder meer Victor Campenaerts en Dimitri Claeys.

"Ik ben dankbaar voor deze kans", trapt Aru een open deur in. "De laatste jaren was ik niet zo succesvol als ik had verwacht. Ik wil deze kans aangrijpen om weer mijn oude niveau te bereiken. Ik weet dat ik opnieuw succesvol kan zijn."