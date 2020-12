Primoz Roglic troeft Pogacar, Van Aert en Evenepoel af in Vélo d'Or

Primoz Roglic en Tadej Pogacar waren vooraf de favorieten voor de prijs en in tegenstelling tot in de Tour, troeft Roglic zijn jongere landgenoot nu wel af. De Sloveen van Jumbo-Visma won na de Tour nog Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta.

"Ik heb snel even de erelijst bekeken en die is best indrukwekkend", reageerde Roglic. "Dit is een mooie beloning. Het doet me iets, vooral omdat het echt journalisten van over de hele wereld zijn die mogen stemmen."

Roglic, die het jaar afsloot als leider op de wereldranking, volgt op de erelijst Julian Alaphilippe op. "Primoz verdient deze trofee", zei Alaphilippe. "Het is logisch dat na zo'n seizoen de prijs voor hem is." Alaphlippe was ook een van de 15 genomineerden.

Voor een Belgische opvolger van Philippe Gilbert in 2011 moeten we dus nog even wachten. Wout van Aert (Strade Bianche, Milaan-Sanremo en 2 ritten in de Tour) en Remco Evenepoel (San Juan, Algarve, Burgos en Polen) stonden dit jaar op de lijst met genomineerden. Ook Tom Boonen (2005) en Johan Museeuw (1995) wonnen de trofee al.