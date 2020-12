Paralympisch preses Anne D'Ieteren ontvangt Orde van Verdienste van BOIC

D'Ieteren speelde als coach en trainer ook een cruciale rol in de ontwikkeling van de paradressuur in ons land, de enige paralympische discipline in de paardensport. Ze was nationaal coach van 1997 tot 2015, en leidde het team naar heel wat internationale topprestaties, waaronder 6 paralympische medailles (3 gouden) en een 5e plaats voor ons land in Londen 2012 en Rio 2016.

Voor d'Ieteren destijds een pijnlijke en moeilijk te aanvaarden beslissing. Ze zette zich verder in voor haar geliefkoosde sport en de sport in het algemeen. Ze maakte ook deel uit van de voorselectie voor de Spelen van Los Angeles 1984 en won heel wat internationale titels. Met haar paard "Juroto" werd ze 6 keer Belgisch kampioen.

Anne d'Ieteren was zelf een zeer succesvolle internationale dressuuramazone. Sinds 1978 staat ze op de olympische lijsten. Ze werd geselecteerd voor de Spelen van Moskou in 1980, maar een maand voor de openingsceremonie besliste de Belgische Ruitersportfederatie om zich aan te sluiten bij de internationale boycot van Moskou.

D'Ieteren professionaliseerde de paralympische organisaties in ons land

D'Ieteren wijdde een groot deel van haar carrière ook aan het BOIC. Van 1985 tot 2017 was ze lid van de raad van bestuur van het BOIC. In die periode was ze ook lid van de Selectiecommie, waarvan ze van 2005 tot 2009 voorzitster was.

Van 1980 tot 1984 was ze vicevoorzitter van de Atletencommissie van het BOIC. Via het BOIC kwam d'Ieteren in contact met de Paralympische Beweging in ons land.

Ze vertegenwoordigde het BOIC op de Paralympische Spelen van Atlanta in 1996, Sydney in 2000, Athene in 2004 en die van Peking in 2008.

Sinds 2009 is D'Ieteren voorzitter van het Belgian Paralympic Committee en de Ligue Handisport Francophone. Beide organisaties kenden tijdens haar voorzitterschap een sterke evolutie. De sport voor personen met een beperking in ons land professionaliseerde, zowel op recreatief als op topsportniveau.