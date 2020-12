Ontevreden Russell Westbrook verhuist van Houston naar Washington

De Houston Rockets waren de afgelopen jaren steevast een outsider voor de NBA-titel, maar de club ondergaat heel wat veranderingen. Na het afgelopen seizoen vertrokken coach Mike D'Antoni en manager Daryl Morey.

Daar was Russell Westbrook blijkbaar niet tevreden mee. Westbrook speelde maar 1 seizoen voor Houston en was daarin gemiddeld goed voor 27,2 punten, 7,9 rebounds en 7 assists per wedstrijd. Daarvoor speelde hij voor Oklahoma.

Westbrook vindt bij Washington zijn coach van Oklahoma terug, Scott Brooks. "Zijn prestaties op het veld spreken voor zich, maar het is vooral zijn wil om te winnen die van Russell een unieke speler maakt", zegt Brooks.

John Wall trekt naar de Rockets, maar speelde sinds december 2018 geen enkele wedstrijd meer door een achillespeesblessure. De blessuregevoelige Wall werd in 2010 als eerste gekozen in de NBA draft en zijn stats zijn ook goed: gemiddeld 19 punten, 9,2 assists en 4,3 rebounds in zijn carrière.