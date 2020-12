Messi en Neymar samen bij Barcelona? "Misschien als Neymar gratis vrij komt"

Na het Champions League-duel van PSG tegen Manchester United (waar Neymar een sterke partij beloonde met 2 doelpunten), dropte de Braziliaanse sterspeler een bommetje. "Ik hoop weer samen te spelen met Messi", zei hij.

Waar dat zou zijn, daar heeft iedereen voorlopig het raden naar. Maar Barça-voorzitter ad interim Carlos Tusquets vertelde dat het waarschijnlijk al niet bij Barcelona zou zijn.

"Als Neymar gratis op de transmermarkt zou komen, dan kunnen we er misschien aan denken hem te laten tekenen. Zonder spelers te verkopen, is er geen geld voor nieuwe transfers. Tenzij de nieuwe voorzitter ongelooflijk diepe zakken heeft."

Tusquets zei ook dat Barcelona Messi beter had verkocht de afgelopen transferperiode. "Economisch gezien was dat beter. Maar dat is iets waar het begeleidende personeel mee moet instemmen, dat is niet mijn plek."