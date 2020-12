Linksback, 2e spits of diepe spits: "De Ketelaere blijft altijd voetballen"

"Van dat laatste hebben we gisteren het meeste gezien. Hij speelde als diepe spits , hoewel hij niet die echte diepgang heeft. Hij is niet supersnel qua pure snelheid en heeft ook niet het lichaam om op te boksen tegen stevige centrale verdedigers."

Van der Elst wou eerst iets kwijt over de grootste kwaliteit van de 19-jarige ontdekking van vorig seizoen. "Hij heeft in die Champions League-duels vooral getoond dat hij veel talent heeft. En dan met name dat hij goed kan voetballen. Hij kan zelf goed meevoetballen, maar hij kan ook anderen laten voetballen."

Van der Elst, ex-Rode Duivel, jarenlang coach en nu analist, zag Club Brugge-Zenit (3-0) voor Proximus Sports. De Ketelaere was de Brugse man van de match: hij brak de wedstrijd open met de 1-0 en dwong de penalty af voor 2-0. En dat op een ongewone positie diep in de spits.

"Al is het ook belangrijk om te beschikken over mannen die diepgang hebben, zoals Dennis. Als Charles alleen op de 9 staat, heb je diepgang nodig."

"Bij Charles is dat klaar en duidelijk. Vanaken en Vormer hebben dat nodig. Ook met Lang kun je voetballen. Bij Dennis weet je dat niet zo goed, Diatta is ook meer zo'n type."

"Hij doet daar eigenlijk hetzelfde als diep in de spits: in de bal spelen, tussen de lijnen voetballen, bal naar flank leggen en voor goal komen. Gisteren bij zijn goal stond hij daar alleen met Vanaken voor hem."

"Hij kan op termijn ook op positie van Vanaken of Vormer"

Op Dortmund stond De Ketelaere dan weer op de linksback. Op die voor hem ongewone positie kreeg hij ook lof van Clement. Van der Elst nuanceert: "Back zijn tegenwoordig is maar af en toe verdedigen, wanneer je eens een buitenspeler tegenkomt."

"In de opbouw zijn dat ook halve buitenspelers. De Ketelaere bespeelt die positie aanvallend, zoals hij ook tegen Moeskroen deed."

"In België kan dat, want daar is Club dominant. Tegen Dortmund is dat een ander verhaal. Je hebt geen tijd om op te schuiven, want je bent de bal snel weer kwijt. En je moet terug in die lijn van 4. Het hangt dus af van de sterkte van de tegenstander."

En welke posities ziet Van der Elst nog voor de jongeling weggelegd? "Op termijn zie ik hem ook op het middenveld acteren, in de positie van Vanaken of Vormer. Dat zijn ook aanvallende posities."

In onze voorstelling eind vorig seizoen was het werkpunt van De Ketelaere nog "efficiënter worden voor doel". Daar heeft hij stappen gezet, want in deze Champions League zit hij aan 2 goals en 1 assist in 4 matchen.

Welke stappen moet hij nu nog zetten, vroegen we Van der Elst? "Hij is nog jong en moet nog sterker worden. Dat is een logische evolutie. En met sterker worden zal hij meer rendement (lees: goals en assists) krijgen. Bij goeie voetballers - zoals De Ketelaere - is dat de logische gang van zaken.