Het WK esports: zo gaat het in zijn werk, volg het woensdag live bij Sporza

Het coronavirus heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd dat alternatieve mogelijkheden om te sporten steeds meer werden gepromoot. Zo ook het virtueel koersen. Met onder meer een virtuele Ronde van Vlaanderen, Tour de France of Giro d'Italia zochten meer en meer profs hun rollen op.

En daar komt volgende week een vervolg aan, want dan staat het wereldkampioenschap esports op het menu (al werd dat al voor de uitbraak van het coronavirus aangekondigd). Dat er zoveel bekende namen op de affiche staan, is ongetwijfeld wel een gevolg van de pandemie. Al staat het virtuele koersen nog in de kinderschoenen in de esportswereld, waar het voornamelijk rond League Of Legends, DOTA 2 en Counterstrike draait.

"2020 is een belangrijk jaar geweest voor esports omdat het heeft bijgedragen aan het opvullen van de leemte die de traditionele sport heeft achtergelaten", zei Eric Min, CEO en medeoprichter van Zwift. "We kijken ernaar uit om dit neer te zetten als nieuwe discipline, complementair aan andere disciplines."

Voor België komen onder anderen Victor Campenaerts, Thomas De Gendt (wildcard), Eli Iserbyt en Harm Vanhoucke in actie. Al zal het speerpunt van de Belgische selectie eerder Lionel Vujasin worden. Hij is Belgisch kampioen Zwift. De volledige deelnemerslijst, met ook Tom Pidcock, Alberto Bettiol, Rigoberto Uran en Edvald Boasson Hagen, vind je hier.

De kans dat er effectief een bekende naam zal winnen, lijkt vrij klein aangezien er heel wat Zwift-specialisten aan de start verschijnen. Onze landgenoot Vujasin, maar ook de Amerikaanse kampioen en tevens de nummer één op de Zwift-wereldranglijst, Holden Comeau.



Zowel de mannen als de vrouwen krijgen dezelfde route voorgeschoteld. 50 kilometer op het "Watopia Figure of 8 Reverse course". Heuvelachtig, 483 hoogtemeters en een finish op een heuvel van 900 meter aan gemiddeld 5,5%. Wie als eerste over de meet komt, wint. Geen aparte duels dus, maar een "scratch race".