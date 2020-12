Formule 1 plaatst extra bandenmuur waar Romain Grosjean gecrasht is

Zondag staat opnieuw een race in Bahrein op de Formule 1-kalender. De deelnemers racen op hetzelfde circuit, maar nu op een kortere en snellere omloop.

De plaats waar Romain Grosjean (34) gecrasht is, tussen bocht 3 en 4, zit er wel weer in. Om een nieuwe catastrofe te vermijden heeft de FIA ingegrepen en extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Voor de vangrail staat nu een dubbele bandenmuur. Die moet voorkomen dat een auto nog een keer dwars door de vangrail vliegt zoals Grosjean.

Hij staat zondag niet aan de start van de grand prix. Volgende week in de slotrace in Abu Dhabi wil Grosjean wel weer van de partij zijn. Om in schoonheid afscheid te nemen van de sport. Volgend jaar kiest zijn team Haas voor andere rijders.