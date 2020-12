Dirk Gerlo over trainerswissel bij Red Panthers: "Speelsters moeten ook zelf in spiegel kijken"

Een echte verrassing was het niet toen Niels Thijssen gisteren zijn ontslag aanbood als coach van de Red Panthers. Thijssen was al sinds 2012 aan de slag bij de Belgische bond. Eerst als coach van de U14, sinds 2015 was hij betrokken bij de Panthers, eerst als assistent en vanaf 2017 als hoofdcoach.

Het hoogtepunt kwam er in 2017. De Red Panthers pakten zilver op het EK in Amstelveen. België klopte in de groepsfase Spanje en oogstte lof voor de overwinning tegen Duitsland in de halve finale. In de finale was Nederland een stevige maat te groot.

Maar de vooruitgang was wel merkbaar en die moest leiden naar de Olympische Spelen in Tokio. Het EK in Antwerpen werd vorig jaar een eerste tegenvaller. De mannen schitterden met de titel, de vrouwen vermeden pas op de slotdag de degradatie naar de lager gequoteerde Nations Trophy.

Een paar weken later draaide het dubbele duel in en tegen China voor de olympische kwalificatie uit op een fiasco. De Red Panthers gingen in de beslissende shoot-out onderuit. De conclusie toen: te bange Panthers, die mentaal niet tegen hun taak waren opgewassen.