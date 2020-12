Cercle-rechtsachter Robbe Decostere breekt zijn kuitbeen

Robbe Decostere kwam dit seizoen in 12 matchen voor Cercle Brugge in actie. Maar de doorbraak van de 22-jarige rechtsachter, een jeugdproduct van de Vereniging, wordt nu abrupt afgebroken. Op de training brak hij zijn kuitbeen.

Een operatie is niet noodzakelijk, maar Decostere is wel in het gips gezet om de breuk op die manier op natuurlijke wijze te laten herstellen. Hij is minstens 6 weken buiten strijd, wat betekent dat hij ten vroegste half januari weer in actie zal komen.