39-jarige Fernando Alonso mag meedoen aan testsessie voor jonge piloten

De sessie waar Alonso aan zal deelnemen is een zogenaamde "Young Driver Test". Die is normaal dus enkel voor jonge rijders. De Internationale Automobielfederatie (FIA) heeft nu echter zijn akkoord gegeven voor de deelname van Alonso. Eerder was een eerste verzoek hierover afgewezen.

De 39-jarige Spanjaard zal tijdens deze sessie mogen rijden met zijn Formule 1-bolide van volgend jaar. Het is de tweede keer dat hij hiermee zal kunnen testen. Ook de Chinese testrijder bij Renault Guanyu Zhou zal op hetzelfde moment rondjes mogen draaien op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi.

Alonso, die na een afwezigheid van twee jaar terugkeert, zal bij Alpine volgend jaar een duo vormen met Esteban Ocon. Die kwam ook dit jaar al uit voor de renstal van Renault. De Spaanse ex-wereldkampioen neemt de plaats in van Daniel Ricciardo, die zelf naar McLaren verkast.