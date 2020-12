Van Anrooij is weer thuis met 25 hechtingen: "Wil langzaam herstellen"

"Soms zie ik nog alle beelden terug"

Shirin van Anrooij kwam afgelopen weekend zwaar ten val en liep zware verwondingen op aan haar voorarm. In de Provinciale Zeeuwse Courant vertelt ze uitgebreid over onder meer het incident en over haar herstel.

"Ik viel en heb geen idee wat ik toen raakte", vertelt Van Anrooij. "Ik stond op om zo snel mogelijk weer mijn fiets te nemen en voort te kunnen gaan. Maar toen zag ik mijn arm."

"Ik zag dat mijn pak gescheurd was, dat mijn huid helemaal open lag en dat het ontzettend bloedde. Toen raakte ik in paniek. Ik ben toen zo snel mogelijk de andere kant op gegaan, naar de EHBO-post.”

Van Anrooij, die 25 hechtingen kreeg, begint nu aan haar herstel. "Soms zie ik nog alle beelden terug, die staan goed op mijn netvlies. Dat is wel confronterend. Ze zeiden dat ik geluk heb gehad dat er geen spieren of pezen waren geraakt."

"Ik wil graag dat de wond zo mooi mogelijk herstelt, ik moet er nog mijn hele leven naar kijken. Door het coronavirus is het toch al een raar seizoen, dus maakt het me niet uit of ik iets later weer begin. Bij mijn ploeg denken ze er ook zo over, ze willen me liever langzaam brengen dan snel", aldus Van Anrooij.