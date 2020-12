Statistieken geven Lukaku gelijk! Hij speelt zijn beste voetbal bij Inter

Nooit eerder betrokken bij zoveel goals

Voor hij bij Inter belandde, was zijn beste prestatie op dat vlak zijn eerste seizoen bij Manchester United. Toen was hij betrokken bij 36 goals.

Dit seizoen loopt Lukaku ver voor op dat schema (11 goals, 2 assists in 12 duels). Als Lukaku aan dit tempo voortdoet, zou hij dit seizoen in evenveel duels betrokken zijn bij 54 goals.

Goals en assists zijn natuurlijk het water en brood van elke spits, dus laat ons toch eerst die bekijken. Romelu Lukaku was in zijn eerste seizoen voor Internazionale voor het eerst in zijn clubcarrière direct betrokken bij 40 doelpunten: 34 goals, 6 assists in 51 duels.

We kunnen het antwoord kort samenvatten: ja. Lukaku heeft overschot van gelijk. En daarvoor kijken we niet alleen naar zijn goals en assists.

Goeie passing, zuivere afwerking en nuttig voor doel

Er is meer in het voetbal dan doelpunten en assists natuurlijk. Wie Lukaku zag spelen tegen Inter zag afleggertjes met zijn borst, een pre-assist met de buitenkant van z'n voet of een bal door de benen van zijn verdediger. (bekijk hier de samenvatting van de match)

Lukaku kende volgens de cijfers nooit een beter seizoen als het gaat over succesvolle passes. Enkel qua gewonnen duels heeft hij bewezen al beter te hebben gedaan, maar met 40,7 procent doet hij het nog altijd goed.

Lukaku scoort ook niet alleen veel, hij scoort ook makkelijk. Dat hij een uitzonderlijke afwerker is toont het cijfer van de expected goals (xG) per match. Dat cijfer verwacht van Lukaku bij Inter 1 goal per match op basis van kansrijke posities waarin hij komt, maar hij overtreft die verwachting door gemiddeld 1,1 keer per match raak te schieten.

Het is zelfs al het derde seizoen op rij dat hij beter scoort dan wat verwacht wordt op basis van de kansen die hij krijgt. Ter vergelijking, Robert Lewandowski staat dit seizoen in alle competities op gemiddeld 0,8 xG

per wedstrijd en scoorde 1,13 keer per 90 minuten. Nog net iets beter.

Nemen we zijn heatmaps in de Serie A en Champions League er ook bij, dan zijn die opvallend gelijklopend. Hoe groener het vak, hoe meer Lukaku in die zone loopt. Hij duikt in beide competities dus niet alleen veel op in het strafschopgebied, maar speelt ook daarvoor nadrukkelijk een rol als targetman.