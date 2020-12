RWDM zet samenwerking met coach Laurent Demol stop

Laurent Demol was pas sinds juli aan de slag bij de nieuwkomer in de 1B Pro League. Onder leiding van Demol pakte RWDM 15 punten uit 12 wedstrijden, goed voor een voorlopige 6e plaats in de stand.

RWDM verloor wel 3 van zijn laatste 4 duels. Afgelopen weekend ging het nog met 4-0 de boot in bij Lommel. Het bestuur was van mening dat er iets moest veranderen en zet Demol nu op straat.

"Na een lange vergadering tussen de clubleiding en onze trainer werd besloten onze samenwerking te beëindigen", klinkt het. "We willen Laurent bedanken voor al het geleverde werk sinds het begin van dit seizoen."

"Laten we niet vergeten dat het in de huidige omstandigheden erg moeilijk werken was. We wensen je veel succes voor de rest van je carrière, Laurent! Vanaf vandaag neemt Frederic Stilmant de rol van T1 over."