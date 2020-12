Philippe Clement: "We trekken naar Lazio om ons te smijten en te dromen"

Over een perfecte match wou Philippe Clement niet spreken, want dat staat niet in zijn woordenboek. "Maar 3-0 is voor Club Brugge wel de grootste zege ooit in de Champions League."

"Ik vind dat we een nog betere match gespeeld hebben dan in Zenit (die zege schatte Clement toen hoger in dan zijn 2 titels). We hadden efficiëntie, duelkracht, goed samenspel,..."

"Het enige jammere is dat er geen supporters waren. Ik was er zelf bij toen we hier met Club Brugge met 3-1 tegen Galatasaray wonnen. De tribunes daverden toen. Met het vuurwerk buiten het stadion hebben de fans toch getoond dat ze er waren. Dat was leuk."

Met een zege in Rome kan Club voor het eerst in zijn geschiedenis de groepsfase overleven. "We moeten ons daar smijten en gewoon dromen. Al dromend zijn we vorig jaar naar Madrid getrokken en we kwamen daar dicht bij de zege. Hetzelfde verhaal in Parijs. Het voordeel is dat het een van de enige matchen dit seizoen wordt waarin we niet te verliezen hebben."

"Maar ik ben niet alleen met Lazio bezig, ook met komend weekend. We moeten ook in de competitie ons niveau opkrikken. Ik hoop dat deze zege ons een boost geeft."