Opnieuw een Schumacher in de Formule 1: Mick krijgt zitje bij Haas

Dat Mick Schumacher een kans krijgt in de Formule 1 heeft hij niet alleen maar aan zijn achternaam te danken. De Duitser staat momenteel aan de leiding in de Formule 2-kampioenschap, dat komend weekend zijn ontknoping kent op het circuit van Bahrein.

Twee jaar geleden veroverde Schumacher junior al de wereldtitel in de Europese Formule 3, vorig seizoen werd hij bij zijn WK-debuut in de F2 knap 12e. Als beloning krijgt hij nu een zitje bij Team Haas. "We zijn heel blij dat we Mick mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om met hem samen te werken", zegt teambaas Günther Steiner.

"Mick heeft wedstrijden gewonnen en podiumplaatsen behaald in de F2 en blonk dit seizoen uit in een sterk deelnemersveld. Deze kans heeft hij dan ook verdiend op basis van zijn prestaties."

Ook Schumacher zelf is uiteraard in de wolken. "De kans om volgend jaar in de Formule 1 te racen, maakt me ontzettend gelukkig. Ik ben sprakeloos", reageert de jonge Duitser. "Ik heb altijd geloofd dat ik mijn F1-droom zou waarmaken. Ik bedank ook mijn ouders. Ik besef dat ik alles aan hen te danken heb."