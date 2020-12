Olympische atleten wacht strikte testprocedure in Tokio

Sporters die uit andere landen naar Japan afreizen, moeten bij aankomst een negatieve test kunnen voorleggen die niet ouder mag zijn dan drie dagen. Daarnaast zullen ze in Tokio op regelmatige basis getest worden, om de 4 à 5 dagen.

In hetzelfde rapport is ook te lezen dat het "niet praktisch" is bezoekers aan de Olympische Spelen te vragen na hun aankomst eerst twee weken in quarantaine te gaan. In de lente volgt er een besluit over het aantal buitenlandse bezoekers dat welkom is tijdens de Spelen.

De Olympische Spelen, dit jaar uitgesteld door de coronapandemie, vinden nu volgend jaar plaats van 23 juli tot en met 8 augustus. De organisatie heeft bijna één miljoen tickets verkocht aan sportfans van buiten Japan. In Japan zelf zijn 4,5 miljoen kaartjes verkocht.