Oef: Fransman Escoffier gered na schipbreuk tijdens Vendée Globe

Voor Escoffier was het zijn eerste deelname aan de Vendée Globe, al is hij wel houder van het Jules Verne-record, het snelste rond de wereld met bemanning). Hij wordt ook wel "Mister Fix It" genoemd vanwege zijn technische vaardigheden.



Maar ondanks zijn vaardigheden kwam Escoffier in een wel heel lastige situatie. Zijn zeilboot brak in twee. Hij kwam terecht in wilde golven en zijn boot maakte verschillende "nosedives". Tijdens één van die nosedives bleef zijn boot 90 graden omhoog staan en breek hij in twee.

“Ik ben aan het zinken. Het is geen grap. Mayday", is het eerste en enige bericht dat hij nog kan sturen, waarna alle elektronica uitvalt. Nog een golf later wordt Escoffier uit de kuip gespoeld en activeert hij het reddingsvlot achterop het schip, het schip verdwijnt al snel.



Een reddingsoperatie wordt gestart en de boot van schipper Jean Le Cam is het dichtstbij. Hij vindt Escoffier in het water en zou wat later terugkeren voor hulp. Maar wanneer hij terugkomt, is het reddingsvlot met Escoffier niet meer te vinden.

Nog meer manschappen komen 's nachts helpen in de zoektocht naar Escoffier. Na een lange tijd van ongerustheid, ziet Jean Le Cam plots de reflectie van de lamp van Escoffier op een golf. Via een reddingsboei kan de Fransman aan boord klouteren. Zijn leven is gered.