Meesseman niet langer in isolatie: "Was goed om aanstormend talent te zien bij Cats"

Een paar jaar geleden was het nooit mogelijk om in onze kansen te geloven, nu doen we dat wel.

"De vraag is hoeveel druk we onszelf opleggen"

In 2021 zijn de Belgian Cats te zien op het EK basketbal en de Olympische Spelen in Tokio. Emma Meesseman is ervan overtuigd dat de Belgische vrouwen een rol van betekenis gaan spelen op de toernooien.

"De vraag is niet hoe groot ons talent is, maar hoeveel druk we onszelf opleggen", stelt de basketbalspeelster. "Als we vrij spelen en ons basketbal brengen, zal het voor sommige ploegen heel moeilijk worden om tegen ons te spelen."

De status van de Belgian Cats is de afgelopen jaren heel wat veranderd. "We zijn geen underdog meer, iedereen zal voorbereid zijn op ons. We moeten gewoon kijken naar onszelf."



"We zijn de laatste jaren als basketballand gegroeid. Ik hoop dat we mensen inspireren om aan basketbal te doen. Ook willen we tonen dat alles mogelijk is als je een droom hebt. Een paar jaar geleden was het nooit mogelijk om in onze kansen te geloven, nu doen we dat wel", besluit Meesseman.