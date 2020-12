Mick Schumacher treedt volgend seizoen in de voetsporen van zijn vader Michael. Dat Schumacher junior de top zou bereiken in de Formule 1 stond in de sterren geschreven, aangezien hij opgroeide tussen de brullende motoren. Op Twitter is een filmpje te zien waarin de 1-jarige Mick al een een stuur mag draaien. Jong geleerd, is oud gedaan.