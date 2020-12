Is Mick Schumacher even goed als F1-legende Michael Schumacher?

Volgend jaar racet er weer een Schumacher in de Formule 1. Mick Schumacher (21) wacht de zware taak om in de voetsporen te treden van zijn vader en 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher. Lukt hem dat ook? "Zijn inhaalmanoevres vind ik al vrij goed", klinkt het bij Jos Verstappen, oud-ploegmaat van Michael Schumacher. "Het is een doorzetter, net als zijn vader", weet collega Gerhard Berger.

Bijna F2-kampioen, maar lang niet zo riant als Vandoorne

Mick Schumacher is momenteel aan de slag in de Formule 2, de leerschool voor de Formule 1. Vorig weekend had hij het kampioenschap al kunnen beslissen, maar daar slaagde hij niet in. Schumacher junior kwam in Bahrein aan met een bonus van 22 punten. Daar blijven er nu nog 14 van over. De 22-jarige Brit Callum Ilott kan hem volgend weekend nog van de titel houden in de slotraces. Als Schumacher standhoudt, zal hij het F2-kampioenschap winnen met een kleine marge. Dat hoeft geen handicap te zijn. Pierre Gasly, dit jaar de verrassende winnaar in Italië, won het opstapkampioenschap in 2016 met 8 punten verschil. Niks vergeleken met Stoffel Vandoorne die in 2015 de klasse won met een riante voorsprong van 160 punten, maar de Belgische rijder heeft nooit een race gewonnen in de Formule 1. Zijn McLaren was niet vooruit te branden. Schumacher hoeft dus niet te wanhopen. Zeker niet als hij naar de prestaties van huidig wereldkampioen Lewis Hamilton kijkt. Die won in 2006 de GP2-klasse met 12 punten verschil op de nummer 2. (lees voort onder tabel)

GP2-/Formule 2-kampioenen seizoen winnaar bonus races beste F1-resultaat 2005 Nico Rosberg (Dui) 15 23 1x wereldkampioen 2006 Lewis Hamilton (GBr) 12 21 7x wereldkampioen ... 2015 Stoffel Vandoorne 160 22 2x 7e plaats in race 2016 Pierre Gasly (Fra) 8 22 1 zege: Italië 2020 2017 Charles Leclerc (Mon) 72 22 2 zeges: België en Italië 2019 2018 George Russell (GBr) 68 24 2x 11e plaats in race 2019 Nyck de Vries (Ned) 52 24 ---

Vader Verstappen: "Zijn inhaalmanoeuvres vind ik vrij goed"

Resultaten boeken in de kampioenschappen is dus geen garantie op succes in de Formule 1. Over naar de kenners dan. Jos Verstappen was in 1994 ploegmaat van Michael Schumacher toen de Duitser zijn allereerste wereldtitel veroverde. Zijn zoon Max draait al 6 jaar mee in de koningsklasse van de autosport. "Mick doet het goed in de Formule 2", vertelt vader Verstappen in het Duitse blad Focus, "maar in de Formule 1 zal alles opnieuw beginnen. Het is een heel ander kampioenschap." "Mick beschikt zeker over talent, waarschijnlijk van zijn vader", knipoogt Verstappen senior. "Zijn inhaalmanoevres vind ik al vrij goed." "Het blijft natuurlijk moeilijk om hem te vergelijken met zijn vader. Dat hoeft ook niet, vind ik. Uiteindelijk is hij ook gewoon Mick." (scrol omlaag voor meer)

Jos Verstappen (r): "Het blijft moeilijk om iemand te vergelijken met Michael Schumacher."

Vettel: "Mick is Mick en Michael is Michael"

4-voudig wereldkampioen Sebastian Vettel kan Jos Verstappen volgen. "Mick is Mick en Michael is Michael", zei de Duitse Ferrari-rijder vorige week nog in de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport. "Mick zal zijn weg wel zelf vinden. Voor mij hoeft zijn achternaam er niet altijd bij." (lees onderaan voort)

"Mick zal zelf wel zijn weg vinden", denkt Sebastian Vettel.

Gerhard Berger: "Hij doet me erg aan Michael denken"

"Mick is een werker", merkt voormalig Formule 1-rijder Gerhard Berger op bij speedweek.com. "Dat bevalt me. Traag maar zeker werkt hij zich richting de top." "Er staat een goede kop op en het is een doorzetter. Dat heeft hij van zijn vader", zegt de Oostenrijker die onder meer voor Ferrari en McLaren racete. Berger ziet ook meer gelijkenissen tussen vader en zoon Schumacher, fysiek dan. "Zijn manier van lopen, zijn stijl en zijn aanpak doen me erg aan Michael denken." "Uiteraard zijn de voetstappen gigantisch om in te treden, maar Mick zal zijn weg vinden in de Formule 1. En dat doet me veel plezier: voor hem, voor zijn familie en voor Michael."

Gerhard Berger is nog ploegmaat geweest van Ayrton Senna. Begin jaren 90 stonden ze samen op het podium van de Grote Prijs van België.

Schuilnaam Mick Betsch