Emma Meesseman in isolatie: "Ruiten schoonmaken interessantste wat ik gedaan heb"

Emma Meesseman kampt sinds begin november met corona. Ze test nog steeds positief, ook al is ze hersteld van het virus en niet meer besmettelijk. Daardoor zit de speelster thuis in isolatie, waar ze niet kan basketballen.

"In de twee weken isolatie is mijn ruiten schoonmaken het interessantste wat ik gedaan heb. Ondertussen zit ik weer bij mijn familie in Ieper, hier is meer te doen qua klusjes en knutselprojectjes. Ik kan me wel bezighouden."

"De lockdown in België laat ook niet veel toe om een ploegsport te trainen. Ik weet dat ik in een redelijke conditie ben, maar ik zal sowieso een achterstand hebben", weet Meesseman.



Meesseman erkent de gevaren van corona bij het sporten. "Ik heb wel geluisterd naar de cardiologen. Het is geweten dat je voorzichtig moet zijn met je hart en longen, wie ben ik om dat dan tegen te spreken."