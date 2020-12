De 4 problemen van Belgian Bullets: "Maar ambitie blijft top 8 in Peking 2022"

Probleem 1: monobob laat op zich wachten en heeft afwijking

De bondscoach stuurde de slee al terug. "Ik wil deze niet meer, ik wil een nieuwe." Hij kon dit euvel missen als kiespijn: "Dit is een dure grap. We hebben hier een team dat wil sleeën, ons verblijf hier kost geld. Kelly kan nu niet sleeën en de Wereldbeker over 2 weken in Igls komt ook in gevaar."

Van Petegem vindt het jammer: "Want de Europabeker van Winterberg komend weekend was een van mijn enige mogelijkheden om de monobob te leren besturen. We hebben namelijk maar 1 mono en An Vannieuwenhuyse zal de Wereldbeker mono doen."

"We kunnen de runners niet parallel krijgen. We kregen het niet opgelost. Het gaat maar om 3 mm afwijking naar links, maar daardoor zit je wel met een afdraaiend effect. Dat willen we natuurlijk niet."

Bondscoach Tom De La Hunty was de slee vrijdag gaan halen in de buurt van München, op en af 1.000 km. Kelly Van Petegem zou de slee zaterdag uitproberen: "We waren heel blij, maar na uren werken aan de slee zijn we te weten gekomen dat de achteras scheef staat."

"Grote landen toch nog in het voordeel"

De monobob is er dus gekomen om kleine landen tegemoet te komen. Maar toch blijven grote landen - als Duitsland, VS of Canada - in het voordeel. Dat zegt De La Hunty: "Om eerlijk te zijn: onze atleten zijn niet groot genoeg om met de beste atleten ter wereld te strijden. Daar zijn een paar heel sterke meisjes bij. We kunnen wel met hen concurreren met onze rijderscapaciteiten, maar we verliezen - op dit moment - bij de start."

Kelly Van Petegem: "Jammer dat ik nu niet kan trainen met monobob"

Probleem 2: geen zomertraining

De emmer van de Bullets raakt zo stilaan vol . Door corona was het al een moeilijk jaar. De trainingsvoorbereiding doorheen het jaar was verre van ideaal.

"Door corona was het een groot probleem om trainingsfaciliteiten te hebben in de zomer", legt de Britse coach uit. "We hadden geen duw- en starttrainingen, omdat het onmogelijk was om naar Winterberg te komen, zoals we normaal doen. We konden ook nergens anders naartoe, want alles was gesloten."

"Daarom wil ik anticiperen door een trainingskamp volgende zomer van minstens 2 maanden om duwen op ijs in te oefenen op een baan die we nog moeten uitkiezen, wellicht in Duitsland. Zo moeten we de snelheid kweken die nodig is voor de start, want daar maak je het verschil."