Aldo Moser, oudste broer van Francesco, overleden op 86-jarige leeftijd

Aldo Moser, broer van Enzo, Diego en Francesco, boekte in zijn carrière 5 overwinningen, maar de mooiste prestatie werd een vijfde plek in de Giro van 1956. In de Giro van 1971 reed hij één dag in de roze trui.

Moser werd zevende in de Ronde van Lombardije in 1954 en tiende in Milaan-Sanremo (1958). Na zijn carrière zag hij toe hij broer Francesco de overwinningen op elkaar stapelde. Aldo Moser werd 86 jaar.