Alderweireld hervat de groepstraining: "Maar hij zal morgen nog niet spelen"

Anderhalve week geleden moest Toby Alderweireld naar de kant tijdens de wedstrijd tegen Manchester City. Een spierblessure, zo bleek achteraf.

Maar de Rode Duivel heeft nu de groepstraining weer hervat bij Tottenham. Morgen komt de ploeg van José Mourinho in actie in de Europa League, tegen LASK (in de poule van Antwerp). Maar dat zal waarschijnlijk nog zonder Alderweireld zijn.

"Ja, Alderweireld heeft een kans om te spelen tegen Arsenal (komende zondag), maar morgen niet", zegt Mourinho op de persconferentie daags voor het duel met LASK. "Joe (Rodon, red.) speelde tegen Chelsea, wat geen makkelijke eerste wedstrijd was."

"Davinson zal morgen ook spelen, dus we hebben opties. Als Toby niet kan spelen, zullen we er niet om wenen. Dat krijgt iemand anders zijn kans."