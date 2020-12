"Brexit kan positief zijn voor de Belgische clubs en hun jeugdwerking"

"Premier League-clubs reageren niet zo tevreden"

"Anderzijds komt het businessmodel waar (kleinere) clubs hun budgetten kunnen opsmukken met transfers van jonge spelers naar Engeland in gedrang. Je gaat een stukje schaarste creëren. Het gevaar is dan dat de middelen die er nu zijn, gealloceerd zullen worden naar een kleiner groepje spelers en dat het bij sommige lager gerangschikte clubs het nog moeilijker wordt om talentvolle, niet-Britse spelers binnen te halen."

Hoe reageren de clubs in de Premier League? Zij kunnen op die manier zomaar naast de uitzonderlijke, jonge talenten vissen. "De clubs zijn er niet zo heel tevreden mee", zegt Claes. "We horen 2 dingen bij de clubs. Enerzijds is er een stukje protectionisme, waar ook de FA achterzit, om het niveau van de nationale ploeg hoog genoeg te houden."

Zal dit grote gevolgen hebben? "Je hebt twee aspecten. De jongens die er komen, zijn meestal al 18 of 19 jaar. Kijk maar naar Youri Tielemans of Kevin De Bruyne. Maar voor toptalenten die de overstap maken onder de 18 jaar zal dat niet meer kunnen. Dat zijn er niet heel veel. Dat zijn meestal de grote talenten die op hun 16e vertrekken en het al dan niet waarmaken."

Wat zijn de regels vandaag, en wat verandert er vanaf 1 januari voor het voetbal? "Vandaag kunnen spelers uit de EU een profcontract tekeken vanaf hun 16 jaar. Voor niet-EU-spelers is dat vanaf 18 jaar. Wat we nu zien, is dat dat "gunstregime" wegvalt. Voor spelers van 16, 17 tot 18 jaar wordt het nu een stuk lastiger om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen."

"Minder concurrentie van grote, Britse budgetten"

Zullen er gevolgen zijn voor meerderjarige spelers in de Premier League die er reeds actief zijn? "Dat denk ik niet. Je kan moeilijk retroactief gaan werken. Er is wel een regel voor spelers tussen 18 en 21 jaar. Daar komt een limiet op het aantal -21-spelers dat een club kan aantrekken. Dat zouden er maximaal 6 zijn."

"Of het me verontrust? Ongerustheid is nooit een goede raadgever. Ook in andere sectoren zal er heel wat impact zijn door de Brexit. Ik zie ook een kans voor Belgische clubs en hun jeugdwerking. Zij zullen wat minder concurrentie krijgen voor hun spelers onder de 18. Misschien vertrekken spelers nu minder snel naar het buitenland."

"Het is een heel grote stap om op jonge leeftijd naar het buitenland te gaan en jongeren maken het ook niet altijd waar in het buitenland, al is het niet altijd negatief. Maar in veel gevallen schat ik het nu positief in voor onze Belgische clubs, die minder concurrentie zullen krijgen van de clubs uit Engeland met grote budgetten", aldus Bob Claes.