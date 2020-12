Niet enkel op de fiets is Peter Sagan een echte acrobaat, ook in de lucht houdt hij van de nodige actie. De Slovaak deelde een filmpje waarin te zien is hoe hij meevliegt in een straaljager. “Bel me als er een plek vrijkomt in een SpaceX-raket die naar het ISS vertrekt”, grapte hij richting Thomas Pesquet, een Frans astronaut, op Instagram.