Steeds meer Vlamingen zijn tijdens de lockdown gaan golfen

Het afgelopen jaar legden Vlaamse golfers dagelijks gemiddeld 40.000 kilometer af, goed voor een rondje om de aarde per dag. "Vooral tijdens de lockdown vonden de mensen de weg naar het golfterrein", zegt Marc Verneirt, secretaris-generaal bij Sport Vlaanderen.

Er spelen in ons land 70.400 mensen golf, waarvan 43.500 in de 55 Vlaamse clubs. Opvallend is dat er dit jaar 2.000 leden zijn bijgekomen, wat het dubbele is van normaal.

Golf Vlaanderen verwijst voor die opmerkelijke stijging naar de campagne #blijfsporten van Sporza en Sport Vlaanderen, maar het wijst ook op de nieuwe laagdrempelige formules, zoals Start to Golf, voordelige pakketten en gratis initiatielessen.

"Heel wat Vlamingen hebben onze sport tijdens de lockdown ontdekt, waardoor het stereotiepe beeld van golf als "dure en ontoegankelijke" doorprikt werd. Daar zijn we erg blij om."

”Golf Vlaanderen hoopt alvast dat de Vlamingen die dit jaar de golfsport ontdekten, verder zullen blijven golfen. Dat kan ook perfect in de winter. In het teken van #blijfsporten zetten we deze winter in op ‘goedgemutst de golfbaan op’. Kleed je in laagjes en hou je handen en voeten warm."

"Je zal zien dat golfen in elk seizoen zijn charme heeft. Bovendien zullen veel nieuwkomers versteld staan van de prachtige natuur in Vlaanderen: zo lijkt het soms alsof je golft tussen de Franse kastelen of met zicht op de Schotse kust."