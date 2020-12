Speeldag 5 in Europa: wat staat er nog op het spel voor de Belgische clubs?

De Europese voetbalcampagne wordt met een rotvaart afgehaspeld. Deze week wordt de 5e speelronde in de Champions League en Europa League al ingeblikt. Club Brugge, Antwerp, Standard en AA Gent: wat mogen de Belgische vertegenwoordigers nog ambiëren in de laatste rechte lijn van de groepsfase?

Champions League: Club Brugge in groep F

Club Brugge snijdt met 4 op 12 de voorlaatste speeldag in zijn poule aan als nummer 3 in de stand, wat een plaats voor de 1/16e finales in de Europa League als beloning oplevert.

Die 3e plaats lijkt momenteel het hoogst haalbare en daar volstaat een puntje vanavond tegen Zenit (1 op 12) voor. Als de Russen winnen in Brugge, wordt het rekenen op de laatste speeldag. Mathematisch is ook plaats 2 (1/8e finales Champions League) nog mogelijk voor de Belgische kampioen. Club heeft daar minstens 4 op 6 voor nodig, maar er zijn nog voorwaarden. Lazio (8 op 12) mag dan vanavond al zeker niet winnen bij groepsleider Dortmund (12 op 12) en Club moet volgende dinsdag zeker zelf winnen van Lazio op de laatste speeldag. Eindigen Club en Lazio met een gelijk aantal punten, dan gaat Club Brugge door op basis van het aantal punten behaald in de onderlinge duels.

Samengevat: Club mist de top 2 als het zelf verliest of als beide groepswedstrijden woensdagavond op een draw eindigen. Dat laatste geval, een gelijkspel in Jan Breydel én Dortmund, levert Club wel de Europa League als vangnet op.

Club Brugge-Zenit is live te volgen op sporza.be, in onze app en op Radio 1.

Europa League: Antwerp in groep J

Antwerp acteert dit seizoen eindelijk nog eens in Europa en die rentree gaat niet onopgemerkt voorbij. Integendeel, Antwerp heeft met 9 op 12 de koppositie in handen. Topclub Tottenham is de evenknie, maar verloor enkele weken geleden op de Bosuil. Door dat onderlinge resultaat troeft Antwerp de Engelsen voorlopig af. Antwerp speelt donderdagavond (18.55u) zijn laatste thuismatch tegen Loedogorets. Op de openingsspeeldag werden de Bulgaren met 1-2 geklopt. The Great Old kan morgen al zeker zijn van een verlengd verblijf in de tweede Europese competitie. Het stoot door als het zelf niet verliest en als LASK Linz de Spurs niet klopt. Ook een nederlaag kan een ticket voor de 1/16e finales opleveren, als LASK donderdagavond dan ook verliest van Tottenham.

Antwerp-Loedogorets is live te volgen met tekst en livestream op sporza.be, in onze app, Canvas/Ketnet en Radio 1.

UEFA Europa League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Antwerp 9 4 3 1 0 5 2 3 2 Tottenham Hotspur 9 4 3 1 0 10 2 8 3 LASK 6 4 2 2 0 5 8 -3 4 Loedogorets 0 4 0 4 0 5 13 -8 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Antwerp 3 2 1 1 0 1 1 0 2 Tottenham Hotspur 6 2 2 0 0 7 0 7 3 LASK 3 2 1 1 0 4 5 -1 4 Loedogorets 0 2 0 2 0 2 5 -3 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Antwerp 6 2 2 0 0 4 1 3 2 Tottenham Hotspur 3 2 1 1 0 3 2 1 3 LASK 3 2 1 1 0 1 3 -2 4 Loedogorets 0 2 0 2 0 3 8 -5

Europa League: Standard in groep D

Standard wandelde de voorbije weken in Europa van de ene nederlaag naar de andere, maar vorige week viel er toch een onverhoopte overwinning uit de bus tegen Lech Poznan. Laifis kopte Standard in de 94e minuut naar zijn eerste punten en zege in deze campagne, meteen goed voor een waterkansje op een vervolg in Europa. Rooskleurig ziet de situatie er weliswaar niet uit voor de Luikenaars. Met 3 op 12 sluit het de rij in zijn poule en alleen een overwinning op het veld van de Rangers kan Standard nog een slotspeeldag met inzet opleveren. Bij een gelijkspel of nederlaag in Schotland valt het doek definitief.

Rangers-Standard is live te volgen met tekst en livestream op sporza.be, in onze app, Canvas en Radio 1.

UEFA Europa League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Rangers 8 4 2 0 2 8 5 3 2 Benfica 8 4 2 0 2 12 7 5 3 Lech Poznan 3 4 1 3 0 6 8 -2 4 Standard 3 4 1 3 0 3 9 -6 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Rangers 4 2 1 0 1 3 2 1 2 Benfica 4 2 1 0 1 6 3 3 3 Lech Poznan 3 2 1 1 0 5 5 0 4 Standard 3 2 1 1 0 2 3 -1 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Rangers 4 2 1 0 1 5 3 2 2 Benfica 4 2 1 0 1 6 4 2 3 Lech Poznan 0 2 0 2 0 1 3 -2 4 Standard 0 2 0 2 0 1 6 -5

Europa League: AA Gent in groep L

Voor AA Gent geldt het cliché van de Europese eer en het belang van de coëfficiënt (zie volgend blokje). Het ambitieuze Gent zit ook in Europa in de hoek waar de klappen vallen. Met 0 op 12 is het voor deze voetbaljaargang al Europees uitgepraat.

AA Gent-Liberec is live te volgen op sporza.be, in onze app en op Radio 1.

Het belang voor de Europese coëfficiënt