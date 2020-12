Sandrine Tas debuteert in januari als allrounder op het ijs

Sandrine Tas is al een aantal jaar een van de beste skeeleraarsters ter wereld, met wereld- en Europese titels achter haar naam. Sinds kort probeert ze zich ook te bewijzen op het ijs, al mislukte haar eerste schaatsseizoen door een enkelblessure.

"Door die blessure was vorige winter heel zwaar", zegt de 25-jarige Tas. "Het was zeker een voordeel dat er door corona geen skeelerseizoen was. Hierdoor heb ik het rustig kunnen opbouwen. Alleen jammer dat het schaatsseizoen ook niet volledig is. Maar we moet er het beste van maken."



Tas doet dat vanuit Heerenveen, waar ze deel uitmaakt van een groep van 18 skeeleraars uit 10 landen die zich op het ijs willen bekwamen. "Het bevalt me hier goed. Het is hard trainen."

Van 15 tot en met 17 januari zal Tas als allroundster debuteren op het EK. Stien Vanhoutte komt in hetzelfde weekend uit op het EK sprint. Voorlopig tast ze door het gebrek aan wedstrijden wel in het duister over haar conditie.

"Je kunt in training met transponders veel simuleren. Maar bij schaatsen is een officiële wedstrijd toch totaal anders dan de training. Aan de andere kant is het mooi dat we alle tijd hebben om beter te leren schaatsen."