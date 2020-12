Romain Grosjean na inferno: "Ik heb de dood in de ogen gekeken"

Het waren ijzingwekkend beelden vlak na de start van de GP van Bahrein. Romain Grosjean knalde met zijn Haas in de banden, waarbij zijn bolide in tweeën brak en meteen in brand schoot. Gelukkig slaagde Grosjean erin het wrak tijdig te verlaten. De Fransman komt er wonder boven wonder vanaf met enkel wat brandwonden aan zijn handen.

"Ondanks mijn Mickey Mouse-handen gaat het gezien de ernst van het ongeluk goed met mij", zegt Grosjean vanuit zijn ziekenhuisbed. "De brandwonden zijn slechts oppervlakkig, ik kan al mijn vingers nog bewegen."

Grosjean wil zelf niet over een mirakel spreken. "De omstandigheden vielen gelukkig mee. Ik heb de dood in de ogen gekeken, maar het was mijn uur nog niet."

Hij noemt zichzelf "getekend voor het leven", maar twee dagen na het ongeluk kan Grosjean de feiten toch al nuchter beschrijven. "Ik heb nooit het bewustzijn verloren. Ik heb mijn gordel uitgedaan en had geluk dat mijn stuur er niet meer opzat (dat zit normaal gezien in de weg om uit de auto te kruipen)."

"Mijn vizier zag oranje door al die vlammen om me heen. Meteen flitste het ongeluk met Niki Lauda door mijn hoofd (die overleefde een crash in 1976, maar hield er wel zware brandwonden aan over). Zo wou ik niet eindigen. Ik moest zo snel mogelijk uit de auto kruipen, voor mijn kinderen."

"Ik had eigenlijk meer schrik voor mijn familie dan voor mezelf: voor mijn kinderen in de eerste plaats, maar ook mijn vader en moeder. De dood kwam op mij af en ik had geen andere mogelijkheid dan ervoor te vluchten."