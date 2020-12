Roland Duchâtelet zal niet langer bouwen op Stayen: “Er komt geen zuidtribune. Nu niet. Morgen niet. Nooit”

STVV en dan vooral zijn toenmalige eigenaar Roland Duchâtelet besliste ruim 10 jaar geleden om een volledig nieuw multifunctioneel stadion te bouwen, dat was een primeur in België. Intussen gebeurt er op Stayen veel meer dan enkel maar voetbal.

Plots geen vergunning

"Pas na een akkoord zou ik dan een vergunning krijgen, zo werd er gedreigd. Ook de stad denkt er hier blijkbaar zo over want plots werd er een bouwcommissie samengeroepen dat die tribune onder meer voor verkeershinder zou zorgen. En dat terwijl ik een goedkeuring heb van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de bouw van die zuidtribune.”

“Aan de rotonde van Stayen heeft een projectontwikkelaar in de zomer het aanpalende stuk grond gekocht”, doet Duchâtelet zijn verhaal. “Geen probleem, maar die eigenaar eist dat zijn bouwproject gekoppeld wordt aan de bouw van de zuidtribune en dat de doorgang naar zijn eigendom via onze parkings moet gebeuren."

Begin dit jaar stelde Roland Duchâtelet het nieuwe gebouw met tribune waarin ook kantoren zouden gehuisvest worden voor aan pers en publiek. Niets leek de bouw in de weg te staan, tot Duchâtelet met een aanpalende eigenaar en de stad in conflict raakte. Nu trekt de steenrijke Duchâtelet er dus de stekker uit.

Ik was bereid om dit geschenk aan de fans van STVV en de stad te geven. Elders betalen steden tribunes. Hier doet Roland Duchâtelet dat. Pardon, deed dat.

Fijn nalatenschap

“Als die types denken dat ze mij zo onder druk kunnen zetten dan zijn ze aan het verkeerde adres”, gaat Roland Duchâtelet voort. ”Ik wilde het stadion inderdaad bouwen en zo het complex afronden, maar dat zal niet gebeuren. Ik heb geen zin meer om extra miljoenen in dit project te steken. Ik was bereid om dit geschenk aan de fans van STVV en de stad te geven. Elders betalen steden tribunes. Hier doet Roland Duchâtelet dat. Pardon, deed dat.”

“Het is jammer, maar zo kunnen de mensen morgen maar ook binnen tien jaar zien dat het stadion niet is afgewerkt. En voor mijn part denken ze dan maar aan die personen die dat zonder reden hebben tegengehouden. Fijne nalatenschap is dat voor die politici”, besluit Duchâtelet, die enkele jaren geleden de club STVV weliswaar verkocht aan het Japanse DMM.com.