Parkcross in Maldegem slaat jaartje over: "Zoeken alternatief voor 3 februari"

De Parkcross trekt grotendeels door de dorpskern van Maldegem. Niet ideaal dus om daar in deze coronatijden een veldrit te organiseren. "We hebben nog naar een alternatieve locatie in Maldegem gezocht, maar er komt bij een cross van dit formaat meer kijken dan alleen een parcours", zegt Christophe Impens van Golazo.

"We komen de komende jaren uiteraard met plezier naar hier terug. Maldegem blijft voor ons een klassieker in het Ethias-circuit."

Golazo hoopt wel nog een andere cross te kunnen organiseren op 3 februari, maar dan in een andere gemeente. "Met de goedkeuring van de gemeente Maldegem gaan we op zoek naar een alternatieve locatie en gaststad, om op 3 februari toch een cyclocross met live-uitzending op VTM te kunnen aanbieden."