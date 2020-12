Overlevingskooi, "lelijke" halo en brandveilig pak hebben leven Grosjean gered

Formule 1-coureur Romain Grosjean (34) heeft zondag een van de zwaarste crashes in jaren beleefd en vooral overleefd. De Fransman vloog in de Grote Prijs van Bahrein door een vangrail, zijn auto brak in tweeën en de vlammen sloegen om hem heen. Hoe heeft Grosjean dat overleefd?

Dankzij de "lelijke" halo

Racen met meer dan 200 km/u blijft levensgevaarlijk, maar de laatste decennia (sinds de dood van Ayrton Senna in 1994) is Formule 1 wel veel veiliger geworden. Een van de laatste nieuwigheden is de halo: een veiligheidsbeugel die op de cockpit staat. Aanvankelijk niet meteen de favoriete uitvinding van de rijders - het "lelijke" ding belemmert hun zicht - maar nu zijn ze bijgedraaid. Zonder de halo was Romain Grosjean misschien wel onthoofd. Hij vloog met zijn auto niet tegen, maar dwars door een vangrail. "De halo was niet mijn favoriete uitvinding", geeft Grosjean toe, "nu vind ik het een geweldige constructie. Zonder de halo was ik er niet meer." "Hij heeft heel veel geluk gehad", weet autosportcoureur en F1-commentator Sam Dejonghe. "De vangrail had zich ook nog over de halo heen kunnen plooien. En dan was hij wel gewond geraakt aan zijn hoofd." Dat is gelukkig niet gebeurd. "De halo is enorm sterk. Ik hield er ook niet van, als rijder en als kijker, maar het heeft zijn nut bewezen. De beugel bestaat uit titanium en kan een gewicht van maar liefst 12.000 kilogram aan."

De halo torent boven het hoofd van de Formule 1-rijders uit.

Dankzij een ijzersterke overlevingskooi

Grosjeans auto brak in tweeën. "Spectaculair, maar wel de bedoeling", legt Sam Dejonghe uit. "Als een auto in tweeën breekt, verspreidt de energie zich en komen de enorme krachten niet alleen op de coureur terecht." Grosjean zelf kwam in een stuk uit de auto, omdat hij van kop tot teen in een extra stevige kooi zit: de overlevingscel. Dejonghe: "Die is gemaakt uit kevlar en koolstofvezel. Erg licht materiaal, maar wel twee keer sterker dan staal. Door de structuur van de lagen kan de kooi een enorme impact aan. Daarom heeft Grosjean zich zondag nauwelijks geblesseerd." (lees voort onder de foto's en de video)

De auto van Romain Grosjean brak in tweeën...

...maar de overlevingskooi én Grosjean zelf bleef intact.

De overlevingskooi heeft Grosjeans leven gered.

VIDEO: Sam Dejonghe wijst de overlevingskooi aan

Dankzij een brandveilige raceoverall en -helm

De enige blessures die Romain Grosjean opliep zijn brandwonden. "Omdat de benzine vuur vatte", legt Sam Dejonghe uit. "Normaal gezien kan de zogenaamde "brandstofzak" niet scheuren, maar nu was de klap enorm." Gelukkig dragen autocoureurs een brandveilige raceoverall en een oerdegelijke helm. "Enkel zijn vizier was wat gesmolten", merkt Dejonghe op, "maar zijn pak was nauwelijks beschadigd. En onder de overall en de helm dragen we extra beschermende lagen. Een balaclava (een soort bivakmuts, red) bijvoorbeeld." "Al die stukken beschermen je tegen extreme hitte en geven je de nodige zuurstof om zo snel mogelijk uit het brandende wrak te kruipen. Enkel rond je handen zit maar een laag." (scrol naar beneden voor meer)

Uit deze vuurzee is Romain Grosjean ontsnapt.

Dankzij snelle handelingen van een topfitte coureur

Racen is een enorme uitdaging voor lichaam en geest. Moderne autocoureurs zijn topfitte sportmannen die vliegensvlug kunnen reageren, ook in een noodsituatie. "Grosjean heeft heel wat handelingen moeten uitvoeren om zo snel mogelijk uit zijn auto te klauteren", weet Sam Dejonghe. "Je gordel moet eerst los, dan moet de draad van de radio uit, vervolgens moet je stuur eruit en dan moet je je nog eens door een piepkleine opening wringen." In minder dan 30 seconden is Grosjean uit het wrak gekropen. Dejonghe: "Erg knap dat hem dat allemaal in een mum van tijd gelukt is."