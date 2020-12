Overlevingskooi, "lelijke" beugel en brandveilig pak hebben leven Grosjean gered

Dankzij de "lelijke" halo

Racen met meer dan 200 km/u blijft levensgevaarlijk, maar de laatste decennia (sinds de dood van Ayrton Senna in 1994) is Formule 1 wel veel veiliger geworden.

Een van de laatste nieuwigheden is de halo: een veiligheidsbeugel die op de cockpit staat. Aanvankelijk niet meteen de favoriete uitvinding van de rijders - het "lelijke" ding belemmert hun zicht - maar nu zijn ze bijgedraaid.

Zonder de halo was Romain Grosjean misschien wel onthoofd. Hij vloog met zijn auto niet tegen, maar dwars door een vangrail. "De halo was niet mijn favoriete uitvinding", geeft Grosjean toe, "nu vind ik het een geweldige constructie. Zonder de halo was ik er niet meer."

"Hij heeft heel veel geluk gehad", weet autosportcoureur en F1-commentator Sam Dejonghe. "De vangrail had zich ook nog over de halo heen kunnen plooien. En dan was hij wel gewond geraakt aan zijn hoofd."

Dat is gelukkig niet gebeurd. "De halo is enorm sterk. Ik hield er ook niet van, als rijder en als kijker, maar het heeft zijn nut bewezen. De beugel bestaat uit titanium en kan een gewicht van maar liefst 12.000 kilogram aan."