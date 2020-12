Opta Speler vd Maand: "Bongonda toont nu het talent dat hij al had op zijn 13 jaar"

"Theo moet zich goed voelen"

Een grote verrassing is het niet dat Theo Bongonda met voorsprong de hoogste Opta-score behaalde vorige maand. Hij zorgde in november voor 5 goals en 1 assist in drie matchen. In de topschuttersstand moet hij momenteel enkel Paul Onuachu (12) en Raphael Holzhauser (10) voor zich dulden.

Met zijn negen goals heeft Bongonda zijn meest productieve campagne in de Jupiler Pro League al overtroffen, toen hij in het reguliere seizoen 2018/19 acht goals in 28 duels maakte voor Zulte Waregem.

"Wat hij deze maand laat zien, verrast me niet. We weten allemaal dat als het goed zit in het hoofd van Theo, het talent dat hij al toont sinds hij 13-14 jaar is, helemaal tot zijn recht komt. Eigenlijk is hij nog altijd een beetje dezelfde speler: een dribbelaar, actiemaker, onvoorspelbaar", zegt Caers.

"Theo moet zich goed voelen. Dat is met alle spelers zo, maar hij specifiek moet genegenheid, bepaalde vrijheid en zich belangrijk voelen. Je mag hem niet te hard vastpinnen in een bepaalde structuur, want dan verliest hij een deel van zijn mogelijkheden."

De vrijheid die hij momenteel krijgt bij Racing Genk om nu en dan van positie te wisselen en te zwerven is dus belangrijk voor Bongonda. En ook de factor Onuachu (speler van de maand september) speelt een belangrijke rol.

"Als scout zou ik voor Theo op zoek gaan naar een goede targetspits, en dan vooral het type dat ook de diepte zoekt, ruimtes creëert en voor doel opduikt. Onuachu is zo een targetspits. Daarom klikt het zo goed. Je hebt ook targetspitsen die veel afhaken om aan de bal te komen, dat ligt Theo minder."

"Bovendien kiest Theo niet makkelijk zijn vrienden. Het moet ook op het veld een match zijn. Ik denk wel dat het klikt met de Nigeriaanse spits."