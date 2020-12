Lukaku en De Bruyne genomineerd voor Team van het Jaar van UEFA, geen Courtois

Supporters kunnen tot januari online hun favoriete elftal samenstellen van voetballers die bij een Europese club actief zijn. De fans krijgen de keuze uit vijf doelmannen en telkens vijftien verdedigers, middenvelders en aanvallers.

Een UEFA-panel stelde de lijst met vijftig genomineerden samen, op basis van hun prestaties de voorbije twaalf maanden.

Champions League-winnaar Bayern München is hofleverancier met tien spelers, voor Liverpool (acht spelers). Met Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Inter) maken twee Rode Duivels kans op een plaats in het elftal. Thibaut Courtois is er niet bij.

De Bruyne stond eerder al in de Ploeg van het Jaar 2017 en 2019. Lukaku werd ook in 2010 genomineerd, toen hij als youngster indruk maakte bij Anderlecht.

Eden Hazard kreeg van de fans tweemaal (2017 en 2018) een plek in het elftal. Cristiano Ronaldo stond al veertien keer in de UEFA.com-Ploeg van het Jaar en is recordhouder. Eeuwige rivaal Lionel Messi (11 keer) volgt als tweede.