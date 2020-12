Lionel Messi krijgt "laatste keer dit seizoen" rust van Ronald Koeman

"Er waren dit seizoen 2 momenten om Leo rust te gunnen", zegt Ronald Koeman in de aanloop naar de CL-match tegen Ferencvaros. "Dat was vorige week tegen Dinamo Kiev en ook morgen."

"We zijn al gekwalificeerd, dus dat heeft mijn beslissing uiteraard beïnvloed. Ik kan zo ook aan andere spelers een kans geven. De match van zaterdag (tegen Cadiz) is ook belangrijk in La Liga."

Ook doelman Marc-André ter Stegen en Philippe Coutinho reisden niet mee naar Hongarije. "Maar voor de rest van het seizoen zal Messi geen rust meer krijgen, want hij moet spelen in de competitie, Spaanse Supercup, Spaanse beker,..."