Jelle Van Damme over Play-off I: "Club Brugge, Antwerp, Genk en Beerschot"

Het duel tussen zijn ex-clubs Anderlecht en Standard heeft ook Jelle Van Damme afgelopen weekend teleurgesteld. "Het was een flauwe wedstrijd. Het is geen excuus, maar in zo'n match besef je pas hoe erg je de supporters mist. Voetbal is emotie en dat is er nu niet." "Ook voor de spelers zelf verandert dat veel. Dat bepaalt het verloop van zulke wedstrijden soms. Daar ben ik 100 procent van overtuigd. In een vol stadion krijg je volgens mij een heel andere wedstrijd." Kan Vincent Kompany slagen als trainer bij Anderlecht? "Absoluut, maar hij moet tijd krijgen. En dat bestaat niet in het huidige voetbal. Hij zal dat zelf ook wel goed beseffen. Hij zal 100 procent achter zijn idee blijven staan en dat moet ook. Het komt goed. Hij is met iets bezig dat op lange termijn in orde zal komen." En wat vindt Van Damme van Philippe Montanier bij Standard? Daar is het dit seizoen ook met hoogtes en laagtes. "Ik ben ervan overtuigd dat de afwezigheid van de fans een grote rol speelt in Luik. De ploeg doet het op zich wel goed en de coach ook, maar ze missen soms passie en karakter. En efficiëntie. Het zit ook niet mee met al die blessures." "Hopelijk valt er niet nog meer volk uit, want de kern is al dun. Hoe komt Standard de winterstop door? Wordt er nog bijgekocht? Daar vrees ik voor door de financiële situatie."

"Ik ben blij voor Antwerp, maar ook voor Ivan Leko"

Maandagavond keek Jelle Van Damme ook nog naar een andere ex-club: Antwerp tegen Oud-Heverlee Leuven. "Antwerp is de ploeg die enorme stappen heeft gezet de laatste maanden. Ik ben blij voor de club en de ploeg, maar ook voor Ivan Leko." "Hij wist wat de verwachtingen waren toen hij aankwam en hij heeft het echt over een andere boeg gegooid. Hij had een plan, een idee en heeft ook veel nieuwe spelers gekocht. Hij stond daardoor in het begin van het seizoen onder druk en er was veel kritiek, maar het is op het juiste moment beginnen te bollen." "Ze spelen mooi voetbal en het is leuk om te zien, maar tegen OHL zag je toch ook dat ze te makkelijk goals slikken. Daartegenover staat wel een Refaelov met heel veel vertrouwen. En Mbokani en Haroun zijn zo belangrijk voor die ploeg. Je merkt meteen het verschil wanneer ze spelen." Is Antwerp dan geen ploeg meer voor Jelle Van Damme? "Ik heb een tijdje geleden contact gehad met Ivan Leko. Hij zag dat volledig zitten, maar er waren er anderen die twijfels hadden. Dat is spijtig, maar het is oké."

De top 4 volgens Van Damme: Beerschot, Antwerp, Genk en Club Brugge