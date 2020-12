Hanne Maudens verliest elitestatuut bij VAL na overstap naar 800 meter

VAL houdt rekening met uitzonderlijk coronajaar

Eerder al raakte bekend dat Maudens door haar overstap naar de 800 meter haar profcontract bij Sport Vlaanderen kwijt was. Nu verliest ze dus ook de ondersteuning vanuit de VAL. Maudens schreef in september nog een blog over haar burn-out en haar overstap naar de 800 meter.

Voor het overige toont de directie van de atletiekbond zich dit jaar wel clement, want atleten die in 2020 niet aan de prestatienormen voldeden, behouden toch hun elitestatuut. De VAL toont zo begrip voor de moeilijke sportieve omstandigheden in dit coronajaar.

“Door de afgelastingen van de internationale kampioenschappen en het ingekorte seizoen door de Covid-19 pandemie heeft de technische directie besloten om alle eliteatleten van het afgelopen seizoen hetzelfde statuut te geven voor het aankomende seizoen", duidt topsportcoördinator Rutger Smith.

"Indien een atleet zich heeft verbeterd en de prestatienorm voor een hoger statuut heeft behaald, kan dat statuut natuurlijk wijzigen. En er werden ook atleten, die voor het eerst aan een prestatienorm hebben voldaan, toegevoegd aan de lijst”, besluit Smith.



In de hoogste categorie, die van de A-elites, is er in 2021 één nieuwkomer. De twintigjarige Tim Van de Velde liep tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder naar 3'38"15 op de 1.500 meter, een chrono die hem nu een mooi elitestatuut oplevert.