Clement: "We kunnen bij winst nog meedoen voor tweede plek, dat is fantastisch"

Morgen is het zover: dan kan Club Brugge zich verzekeren van een verlengd Europees verblijf. Bij een puntje is het al zeker van de Europa League, maar ook de tweede plek - en dus een vervolg in de Champions League - kan nog bij winst. Philippe Clement: "We gaan er alles aan doen om de wedstrijd te winnen."

Clement: "We gaan er alles aan doen om te winnen"

Club Brugge is al enkele weken op de sukkel en hoopt tegen Zenit het goede gevoel weer te vinden. Alle spelers zijn coronavrij, een opsteker voor coach Philippe Clement, al moet hij wel Diatta missen. "Deli zal morgen nog testen en Diatta kon niet voluit sprinten, dus hij zal niet in de selectie zitten", vertelt Clement op de persconferentie. "Dat is nooit leuk, maar we hebben een hele groep en we doen het samen. In Zenit hebben we dat ook gedaan toen we enkele spelers misten door corona. We zullen strijden voor een goed resultaat." "Iedereen kijkt er heel erg naar uit en leeft naar de wedstrijd toe, dat voel je binnen heel de club. Als je kan winnen, kan je nog voor de tweede plek spelen tot de laatste speeldag, dat zou fantastisch zijn." "Maar we zijn nu vooral bezig met ons te kwalificeren (bij gelijkspel is Club zeker van minstens Europa League, red.), al gaan we er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Dan kunnen we naar de laatste wedstrijd kijken."

Om te winnen, zal het spel wel moeten beteren. "Als het spel niet top is, is het normaal dat je druk voelt. Dat hoort erbij. Als we tegen Moeskroen hadden gewonnen, was het misschien een ander verhaal. Het is meer een grijze situatie dan een zwart-witte."

"Tijdens de vorige wedstrijden was het niet zo, maar nu zullen we tegen Zenit voor de eerste keer op de hoogte zijn van het resultaat in de andere match. We zullen zien wat het resultaat is de laatste 10 minuten en eventueel bijsturen in functie van wat er in Duitsland gebeurt." (Als Lazio verliest, kan Club bij een gelijkspel alsnog de tweede worden, red.).

Rekent Clement tegen Zenit opnieuw op Dennis? Zal hij ontploffen? "Spelers die ontploffen, dat weet je nooit op voorhand. Dennis is iemand die onberekenbaar is, ook voor de tegenstander. Laat ons hopen dat hij morgen nog eens alle registers opentrekt."

Na een coronabesmetting is Sobol er weer bij.

Sobol: "Voel me weer zoals voor mijn besmetting"