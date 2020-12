Bashir Abdi in Thuismatch: "Een record kun je breken, een titel blijft eeuwig staan"

In onze podcast Thuismatch trok Ruben Van Gucht zijn loopschoenen aan voor een marathongesprek met Bashir Abdi. Onze 31-jarige landgenoot begon pijlsnel aan 2020 en hoopt op de Spelen van Tokio weer te schitteren voor ons land. "Het is now or never."

Op 1 maart verpulverde Bashir Abdi zijn eigen Belgisch record op de marathon. In Tokio klokte hij af in een vlijmscherpe 2u04'49". Het management van Abdi was gekant tegen zijn keuze voor Tokio ("Ik werd er financieel niet gewaardeerd na eerdere prestaties"), maar voor Abdi was die marathon het enige evenement dat combineerbaar was met de Olympische Spelen, die toen nog niet geschrapt waren. "Mijn voorbereiding in Ethiopië - 3 maanden in Addis Abeba - was perfect. Op training was ik zelfs beter dan Sir Mo Farah. Ja, ik zeg altijd Sir", lacht Abdi over zijn Britse boezemvriend, meervoudig olympisch kampioen. In Tokio was er toen al sprake van corona en mondmaskerplicht, maar Abdi liep een schitterende marathon en pakte zijn race tactisch "perfect" aan. "Voor andere atleten klinkt dit raar, maar mijn geheim is om in de eerste helft traag te lopen. Veel atleten verbruiken in de eerste 21 kilometer heel veel energie. Ik heb zuinig gelopen en begon daarna op te schuiven."

Mijn geheim voor de marathon? Traag lopen in de eerste helft. Bashir Abdi

Abdi schudde een fantastische chrono uit zijn kuiten, maar sluit niet uit dat het nog sneller kan. "Dat kan zeker, maar de voorbereiding is het meest uitdagende aspect."

"3 maanden voor zo'n marathon loop je 200 kilometer per week. En als je vermoeid bent, dan blijf je lopen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat topsport ongezond is, maar bij alles flirt je met de rand." Komende zomer volgt in Tokio een nieuwe afspraak op de Spelen. "Of ik een titel belangrijker vind dan een record? Een record kan men verbeteren, een titel kan men nooit wegnemen. Zoiets staat er eeuwig. Na die marathon in Tokio was ik voor de buitenwereld plots medaillekandidaat voor de Spelen. Voor mij is het now or never."

De weergaloze prestatie van Abdi in Tokio:

"Welke blanke landgenoot wil dezelfde opofferingen maken?"

Bashir Abdi, die op zijn 13e de oversteek maakte van Somalië naar ons land, is de Belgische vaandeldrager op de marathon. Kan zijn Belgisch record - fysiologisch gezien - afgesnoept worden door een blanke landgenoot? Abdi twijfelt even over zijn antwoord: "Welke blanke landgenoot wil dezelfde opofferingen doen? We zijn te veel verwend. Als we voelen dat iets niet goed gaat, dan zoeken we een excuus of een uitweg." "Naast de passie voor de sport heeft iedereen een diploma. Voor mij was dit de enige optie." "Als een blanke atleet hetzelfde werk doet, dan kan hij het record breken. Maar dat zie ik niet gebeuren. Je moet bewust weglopen van de luxewereld." "In Ethiopië slaap ik op een matras op de grond, voor een douche neem je een emmer met koud water. Het leven werkt ginds gewoon zo." "Eliud Kipchoge (olympisch kampioen in Rio 2016 op de marathon) is een wereldster, maar als je kijkt naar waar hij leeft en welk comfort hij heeft... Dat geloof je niet. Maar voor mij hoort het er bij. Het gaat over meer dan plezier. Het leven is veel harder."

Wie wil die opofferingen - slapen op een matras op de grond, douchen met een emmer met koud water - maken? Bashir Abdi over het BR op de marathon

De weetjesronde met Bashir Abdi:

Gentenaar Bashir Abdi traint vaak twee keer per dag in het natuurgebied van de Bourgoyen: "Soms is er een ochtendtraining om 10u en om 16.30u volgt dan een tweede training . Of ik soms geen zin heb om te lopen? Soms ben je minder gemotiveerd. Na 200 kilometer in Ethiopië ben je overal stijf, maar toch moet je blijven lopen. Ik sla enkel een training over als ik een blessure heb."

en volgt dan een . Of ik soms geen zin heb om te lopen? Soms ben je minder gemotiveerd. Na 200 kilometer in Ethiopië ben je overal stijf, maar toch moet je blijven lopen. Ik sla enkel een training over als ik een blessure heb." "Er is geen slecht weer om niet te lopen", glimlacht de medaillekandidaat voor Tokio. "Als ik niet gelopen heb, dan voel ik me niet goed. Je hebt het gevoel dat je je maaltijd niet verdiend hebt. Het is mijn medicijn . Ik loop vooral graag alleen in een bos. Het is rustgevend, je voelt je soepeler en je krijgt nieuwe energie. Het heeft me beter ontwikkeld."

. Ik loop vooral graag alleen in een bos. Het is rustgevend, je voelt je soepeler en je krijgt nieuwe energie. Het heeft me beter ontwikkeld." Bashir Abdi verstopt zijn liefde voor Gent niet. "Hier is mijn leven begonnen", zegt de atleet met roots in Somalië. "Ik ben hier ontwikkeld. Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze ons naar hier gebracht heeft. Al is Gent duur en druk geworden, met al die studenten die hier blijven plakken (lacht)."

duur en druk geworden, met al die studenten die hier blijven plakken (lacht)." Het mooiste moment van 2020 is voor Bashir Abdi de geboorte van zijn tweede spruit Ibrahim in juni. "Ik was toen wel blij dat de Spelen uitgesteld waren. Er was iets veel belangrijker dan sport. Ik kon tijd doorbrengen bij mijn familie en dat verzachtte de pijn."

"Ik denk nog altijd dat Bekele meer talent heeft dan Kipchoge"

Wereldwijd is Eliud Kipchoge het uithangbord op de marathon. De 36-jarige Keniaan won goud in Rio en liep in 2019 als eerste atleet een marathon onder de twee uur. "Hij is nu de allergrootste marathonloper", bevestigt Bashir Abdi, "maar er is één atleet van wie ik denk dat hij meer talent heeft, maar hij heeft nooit dezelfde kansen gekregen. Het gaat over Kenenisa Bekele." De 38-jarige Ethiopiër heeft ook olympische titels op de lange afstand op zijn erelijst. "Hij heeft zoveel blessures gehad dat hij niet heeft laten zien tot wat hij in staat is." "Maar Kipchoge is heel sterk en is als mens ook een voorbeeld. Hij is een goeie ambassadeur voor onze sport. Zijn laatste wedstrijd was minder, maar dat bewijst dat ook hij een mens is en een mindere dag kan hebben." "Ik kan zeker niet beter doen dan Eliud. Iedereen heeft zijn limieten. Dat wil ik mijn lichaam niet aandoen." "Maar ik denk wel dat zijn allerbeste momenten voorbij zijn. Nog sneller lopen op de marathon, dat zie ik niet gebeuren."

Recordman Eliud Kipchoge.

"Superschoen van Nike? Ik heb er maar één training mee gelopen"

Technische snufjes kunnen atleten evenwel dat extra duwtje in de rug geven. Zo heeft sportmerk Nike "een superschoen" ontwikkeld, maar Bashir Abdi wimpelt het snufje met overtuiging af. "3 weken voor de marathon van Tokio kreeg ik die schoen op stage. Ik heb er één training mee gedaan, maar na 10 kilometer moest ik stoppen." "Ik had te weinig stabiliteit aan mijn enkel. Ik wilde geen risico's nemen en heb die schoen sinsdien niet meer gedragen." "Eén keer testen is voldoende om te weten of zoiets voor mij is. Die schoen is ook speciaal gemaakt voor Kipchoge. Alle feedback kwam van hem." "Ze hebben die schoen gemaakt toen hij onder de twee uur wou lopen in Wenen, maar niet iedereen heeft dezelfde stijl. Die schoen is ook heel duur. Voor mij hoeft het niet."

De weetjesronde met Bashir Abdi (2):

Naast het schoeisel kan ook voeding marginal gains opleveren, al zoekt Bashir Abdi naar eigen zeggen het extreme niet op. "Ik houd het simpel en maak het niet ingewikkeld. Eten is je brandstof, maar je hebt ook een beetje vet nodig . Ik eet op een normale en gezonde manier, maar ik volg geen schema. 53 kilogram is mijn gewicht in topvorm."

. Ik eet op een normale en gezonde manier, maar ik volg geen schema. is mijn gewicht in topvorm." Hoe ziet het voedingspatroon vlak voor een piekmoment en wedstrijd er dan uit? "Twee weken voor de wedstrijd begin je anders te eten. Geen volkoren zaken, wel witte producten. Zo word je veel lichter. Mijn menu voor een marathon? Havermout met melk en stukjes banaan . En water als drank. That's it."

. En water als drank. That's it." Waar passen ketonen in het plaatje? "Ik gebruik het de laatste jaren. Als ik 200 kilometer per week loop, heb ik het gevoel dat ik met ketonen sneller herstel. Ik gebruik het tijdens mijn voorbereiding op de wedstrijden, niet tijdens een marathon. Je kunt er maagproblemen van krijgen en dat kun je wel missen."

Beluister de podcast met Bashir Abdi