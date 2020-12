Amateurclubs hebben nog weinig trek in beker: "1 match niet waard om ons in de schulden te steken"

"Anderzijds hebben we geen inkomsten. Wij hebben geen tv-gelden of transfergelden. Wij leven van toeschouwers en onze kantine. Maar dat is allemaal stilgevallen, terwijl de vaste kosten doorlopen."

"Het kost handenvol geld om wedstrijden coronaproof te krijgen. De testen alleen al een paar duizenden euro's. We moeten ook 4 weken trainen voor 1 match, wat betekent dat we voor die periode 20 spelers en een volledige technische staf moeten betalen."

Minister Weyts legt de bal in het kamp van Voetbal Vlaanderen, maar volgens De Wit is het probleem dat hij te veel naar de situatie kijkt vanuit het perspectief van de profclubs. "Wij hebben niet dezelfde middelen. Het zou ons tienduizenden euro's kosten voor 1 match."

"In het begin waren we blij met onze loting", zegt Wendy De Wit, de voorzitter van Thes Sport (1e nationale/1e amateur). "Een derby tegen Genk, dé topclub uit Limburg. Er was al heel wat beleving en we hadden meer dan 500 aanvragen van eters. Maar dan laaide corona weer op en werd het een ander verhaal."

"Als ze ons verplichten, hopen we op compensatie"

Verschillende amateurclubs hebben zich al verzameld om bij Voetbal Vlaanderen aan te kloppen. Maandag is er een nieuwe vergadering, dan moet er meer duidelijkheid komen.

"Je moet je afvragen: is die ene match het je waard om je in de schulden te steken? Nee, zelfs al is het een derby. Je zal ook de beleving missen, omdat er geen toeschouwers zijn, je kunt je sponsors niet in the picture zetten,..."

"De spelers zullen dat ook wel begrijpen. Wij hebben een realistische groep. Ze weten ook dat de clubs op dit niveau deze storm moeten overleven, dat we ons er financieel moeten doortrekken. Volgend seizoen is er dan opnieuw perspectief."

"Als ze ons verplichten om toch te spelen, hopen we op compensatie. Want anders zijn we het geld aan het weggooien. Ik vind ook dat het stil is vanuit de voetbalbond. Tijdens de eerste lockdown hoefden we geen bondsbijdragen te betalen - toch 24.000 euro per jaar voor ons - nu horen we niets. We betalen gewoon door, maar krijgen er niets voor terug."