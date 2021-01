"Tour-ploeg niet volledig in dienst van Froome, Vanmarcke niveautje hoger brengen"

Nieuwkomers bij Israel Start-Up Nation Sebastian Berwick (Aus) neoprof Patrick Bevin (NZe) van CCC Alessandro De Marchi (Ita) van CCC Chris Froome (GBr) van Ineos Carl Fredrik Hagen (Noo) van Lotto-Soudal Daryl Impey (ZAf) van Mitchelton-Scott Sep Vanmarcke van EF Pro Cycling Michael Woods (Can) van EF Pro Cycling

Verbrugghe: "Froome zal weer op niveau rijden"

Chris Froome naar Israel Start-Up Nation is een van de meest opmerkelijke transfers in de wielerwereld. De grote vraag: vindt de 35-jarige Brit zijn oude niveau terug? "Ik twijfel daar eigenlijk niet aan", zegt sportief manager Rik Verbrugghe. "De signalen zijn positief, Froome is heel goed bezig." "Hij is terechtgekomen in een omgeving waar de wetenschappelijke ontwikkeling al ver gevorderd is. Zelf was ik daarvan onder de indruk toen ik hier enkele maanden geleden aan de slag ging als sportief manager." "Israel Start-Up Nation heeft de ambitie om stilaan uit te groeien tot een topteam."

Het is niet zo dat we de hele Tour-ploeg per se in functie zullen stellen van een klassement voor Froome. Sportief manager Rik Verbrugghe

In de Tour zal niet alles enkel en alleen op viervoudig eindwinnaar Froome worden gezet. "Ook Michael Woods en Daniel Martin zullen een vrije rol krijgen", vertelt Verbrugghe.

"Het is dus niet zo dat we per se heel de ploeg in dienst zullen stellen van Froome en zijn klassement. Want het is afwachten in welke mate een goede Froome kan opboksen tegen jonge wolven zoals Pogacar en Bernal." "Met de drietand Froome-Martin-Woods kunnen we in de Tour wel verwarring zaaien."

Chris Froome werkt hard om weer de oude te worden

"Een" valse" trage, een wringer en een "jonge" oude renner"

Om Froome wat stuwkracht te geven in de grote rondes, versterkte Israel Start-Up Nation zich vooral met ervaren renners. Verbrugghe licht hun rol toe.

"Een belangrijke jongen als je een ploeg bouwt voor een grote ronde. Bevin is een goede tijdrijder, die snel is aan de streep. "Een valse rappe", zoals we dat in het jargon zeggen." "Naast een rol in de lead-out kan hij met zijn tijdritcapaciteiten ook lang op kop van een peloton sleuren voor een kopman. Een heel nuttige pion dus." Alessandro De Marchi (34) : "Ik vergelijk hem een beetje met Bevin, omdat hij ook gespecialiseerd is in het tijdrijden. Hij is een heel gewaardeerde renner. De Marchi wil graag naar de Spelen en is een vaste waarde in een Tour-ploeg."



: "Ik vergelijk hem een beetje met Bevin, omdat hij ook gespecialiseerd is in het tijdrijden. Hij is een heel gewaardeerde renner. De Marchi wil graag naar de Spelen en is een vaste waarde in een Tour-ploeg." "Typisch voor De Marchi is dat hij heel agressief koerst. Het is nu aan ons om hem op het juiste moment in te tomen." Carl Fredrik Hagen (29) : "De Noor is een "jonge" oude renner. Na jaren in de wintersport is hij pas op late leeftijd beginnen te koersen. Bij Lotto-Soudal bloeide hij in 2019 open met de 8e plek in het Vuelta-klassement."



: "De Noor is een "jonge" oude renner. Na jaren in de wintersport is hij pas op late leeftijd beginnen te koersen. Bij Lotto-Soudal bloeide hij in 2019 open met de 8e plek in het Vuelta-klassement." "Zijn rol in een Tour-ploeg? Hagen zit net onder de subtop en moet zijn kopman zo lang mogelijk proberen te steunen in de bergen." Daryl Impey (36) : "Hij heeft voor onze ploeg gekozen na een telefoontje van Froome. De boezemvrienden zijn zo weer herenigd. Voor Froome is het mentaal belangrijk om zo iemand bij zich in het team te hebben."



: "Hij heeft voor onze ploeg gekozen na een telefoontje van Froome. De boezemvrienden zijn zo weer herenigd. Voor Froome is het mentaal belangrijk om zo iemand bij zich in het team te hebben." "Impey kan wringen in een peloton en positie kiezen, met de kopman in zijn spoor. Bovendien kan hij bergop ook goed mee in klassiekers zoals de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Impey kan dus ook zelf resultaten rijden en punten sprokkelen voor de ploeg." Michael Woods (34): "Ik vergelijk hem een beetje met Dylan Teuns. Ze hebben dezelfde karakteristieken: klimmers met punch in hun benen. Als Woods een doel maakt van een koers, doet hij altijd mee in de finale."



"Woods zal uitgespeeld worden in de Ardennen-klassiekers, maar krijgt ook een vrije rol in de Tour."

Nieuwkomer Woods zal ook zijn eigen kans krijgen in de Tour

"Een klassieker winnen met Vanmarcke zou mooi zijn"

Behalve Froome en een vloot klimmers lijfde Israel Start-Up Nation ook Sep Vanmarcke in voor de komende 3 seizoenen. "Sep is al vaak dicht bij die grote droomzege gekomen. 2e in Parijs-Roubaix achter Cancellara in 2013, 3 keer 4e in Parijs-Roubaix (2014, 2016 en 2019) en 2 keer 3e in de Ronde van Vlaanderen (2014 en 2016)." "Ik hoop dat we hem bij Israel Start-Up Nation nog een niveautje hoger kunnen brengen", zegt Verbrugghe. "Sep heeft al veel tegenslag gehad in zijn carrière, maar hij is nog altijd een steengoed renner."



Sep is er al vaak dichtbij geweest, maar had ook al veel tegenslag Sportief manager Rik Verbrugghe

"Tot en met Parijs-Roubaix zal hij een goede ploeg rond zich hebben met onder anderen Van Asbroeck, Hollenstein en Biermans. Die laatste is misschien niet zo bekend, maar wordt binnen de ploeg enorm geapprecieerd omdat hij zoveel werk opknapt."

En dan is er nog ploegleider Dirk Demol. "Hij heeft jaren ervaring met Cancellara en kan een sterk geheel maken van de klassieke groep. Als Vanmarcke een klassieker wint, dan zijn de kasseiklassiekers voor ons zeker geslaagd."

"Veel oude renners? We hebben ook jonge talenten nodig"

Terwijl het een trend is om pas ontdekte groeibriljanten aan boord te halen, zien we bij Israel Start-Up Nation vooral dertigers in de kern. "Maar als je een grote ronde wil winnen, moet je ook de juiste jonge renners aantrekken", weet Verbrugghe. "Ons scoutingsysteem wordt heel belangrijk. Zelf zal ik ook naar jeugdwedstrijden gaan om te scouten. Dat is een netwerk dat je moet uitbreiden." Israel Start-Up Nation had ook het Belgische toptalent Cian Uijtdebroeks op zijn verlanglijstje staan. "We hebben met hem gepraat, maar uiteindelijk heeft hij voor Bora-Hansgrohe gekozen." "We hebben misschien vrij veel oudere renners, maar ook voor jonge renners is deze ploeg een mooie kans. Israel Start-Up Nation is in 5 jaar tijd uitgegroeid van een continentaal team naar een WorldTour-team. De voorbije jaren heeft het renners naar een hoger niveau getild, dat willen we ook doen met toptalenten."