"Ploeg rond Van Aert is versterkt, maar contractverlenging wordt grootste transfer"

"Trainingsmakker van Van der Poel zit nu bij Van Aert"

"Het zou me niet verbazen als Dekker dit voorjaar al zijn rol speelt in de ploeg rond Wout van Aert. Hij is de Nederlandse beloftekampioen en eindigde vorig jaar 3e in Le Samyn."

"Dekker woont in België en traint geregeld met Mathieu van der Poel. Een jonkie is hij niet meer echt, want binnenkort wordt Dekker 23. Hij heeft de tijd genomen om rustig te groeien."

"Als we de waardes van David Dekker mogen geloven, kan hij massasprints winnen. Maar hij ziet zichzelf ook als een renner voor de klassiekers. Zijn droomkoers is Parijs-Roubaix", weet de Nederlandse wielerjournalist Daan van den Berg.

"Knap dat ploeg zo'n sterke renner als knecht kon strikken"

"Tot een paar jaar geleden waren niet veel Nederlanders fan van Van Aert, omdat hij in het veld de concurrent was van Van der Poel. Maar de laatste tijd heeft Van Aert ook hier heel veel zieltjes gewonnen."

Volgens Van den Berg zal de contractverlenging van kopman Wout van Aert de belangrijkste "transfer" worden. Van Aert heeft bij Jumbo-Visma een contract tot en met eind 2021, maar ook Ineos mengt zich in de debatten. "Van Aert langer aan boord houden is enorm belangrijk voor Jumbo-Visma", zegt Van den Berg.

"Grøndahl Jansen is natuurlijk een verlies, hij is een plichtsbewuste en sterke renner. Je moet wel rekening houden dat Mike Teunissen vorig jaar gesukkeld heeft met zijn knie door een val op training. Naar verluidt gaat het nu beter met die blessure. Hij kan wel eens een stap zetten."

"Affini zal bij Jumbo-Visma minder zijn eigen ding mogen doen dan hij de voorbije jaren bij Mitchelton-Scott mocht. Het is mooi dat Jumbo-Visma zo'n sterke renner kan aantrekken in steun van Van Aert."

Van Aert kan vanaf dit seizoen ook rekenen op de Italiaan Edoardo Affini . "Een echt tijdritkanon, op het EK stond hij in 2019 op het podium. Tijdens zijn belofteperiode bij SEG heeft Affini ervaring opgedaan in Nederland en Vlaanderen", vertelt Van den Berg.

"De opvolger van Groenewegen" & "een flinterdun klimtalent"

Met Gijs Leemreize (21) en Olav Kooij (19) hevelde Jumbo-Visma ook 2 Nederlandse jongeren uit hun Academy over naar de profploeg.

"Leemreize is een flinterdun klimtalent. Hij trapte begin 2019 de hoogste wattages in een koers op rollen. Zijn klauterbenen etaleerde hij in datzelfde jaar door een klimtijdrit op de Camerig (een helling uit de Amstel) te winnen", vertelt Van den Berg.

"Leuk weetje: toen Leemreize nog een klein ventje was, was Robert Gesink soms zijn babysitter. De vriendin van Gesink is namelijk de tante van Leemreize. Beide renners wonen ook bij elkaar in de buurt."

En wie is Olav Kooij? "Een piepjonge sprinter van 19. Maar wat goed is, komt snel, zeker bij sprinters. Kooij kan op termijn de opvolger worden van Dylan Groenewegen (die tot 7 mei geschorst is). Eerst zal Kooij nog een half jaar bij de beloften rijpen, vanaf 1 juli is hij prof."